حاولت اتفادي مقدرتش ..اللاعب "رجب عمران"أمام محكمة الجنح في واقعة دهس أوسيم

كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة الجنح المختصة بالجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات نظر مُحاكمة "رجب عمران" لاعب كرة قدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ "عادل" عامل بوزارة الزراعة و"سمارة" بائع أنابيب وإصابة "أيمن" صبي على طريق الوراق أوسيم بالجيزة.

وذكر "عمران" في تحقيقات النيابة، أنه يوم الواقعة كان يسير ناحية مستشفى أبو حواء في حوالي الساعة 9 مساءً على طريق الوراق أوسيم، أمام مستودع الأنابيب بقرية الحرفيين، وفوجئ بمطب أمامي ولم أتمكن من السيطرة على السيارة، وقام بتخطي المطب وفوجئ بتروسيكل أمامه محملة بالأنابيب، فقام بالاصطدام به عن طريق الخطأ.

وتابع اللاعب في تحقيقات النيابة، أنه كان يسير على سرعة أقل من 60 كون الإضاءة في الطريق ضعيفة أو تكاد منعدمه، وهو من الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث، مؤكدًا أنه لم يتفادي الحادث "فرملت علشان أحاول تفادي وملحقتش"، ولم يقصد دهس الضحايا معقبًا " ايوة الحادث حصل بس ده كان غصب عنى".

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب أخر إثر حادث تصادم وقع على طريق أوسيم الوراق، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه ومضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية و لا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.