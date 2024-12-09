قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك

كتب ـ رمضان يونس:

أكد محمد عناني أحد فريق دفاع الدكتور كمال شعيب، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، قضت برفض الطعن على الجمعية العمومية لنادي الزمالك في الدعوى رقم 19471 لسنة 79 ق، وذلك لوقف الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك.

وتضمن منطوق القرار الذي حصل "مصراوي" على النص الصادر من المحكمة، أولاً: قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا وفي الشق العاجل برفضه و إحالة الموضوع لهيئة مفوضي الدولة.

وكان جمال عبد الكريم وكيلا عن ماجد فاروق الحنبلي، تقدم بطعن رقم 19471 لسنة 79 ق، يطالب فيه بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقرر عقدها في يوم 10 ديسمبر، بمقر نادي الزمالك شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وقضت محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد 14 يناير 2024، بقبول الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الظاهر بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.