سقوط دجالين "أونلاين" في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على عاطلَين بالإسكندرية؛ بتهمة الترويج لقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 3 هواتف محمول "تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية.