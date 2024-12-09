سيدة تدعي تقصير الشرطة بشأن بلاغ سرقة.. والداخلية ترد

كتي ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع صوتي متداول لسيدة تتهم الشرطة بالتقصير وعدم التفاعل مع بلاغها.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطعًا صوتيًا لسيدة أشارت خلاله إلى تعرضها للاعتداء والسرقة من قبل بعض الأشخاص مدعيةً عدم تفاعل أجهزة الشرطة المعنية مع بلاغها.

تبين بالفحص أن المقطع قديم يعود للعام الماضي، وأمكن ضبط المشكو فى حقهم وعرضهم على النيابة العامة، كما تبين عدم صحة ادعائها بشأن عدم التجاوب مع بلاغها.

مصدر أمني أفاد بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع الصوتى المشار إليه.