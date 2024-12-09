9 مصابين في انقلاب سيارة أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي جنوب القاهرة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قب نزلة الأوتوستراد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق قادم من العاصمة الإدارية الجديدة وانقلاب السيارة بالطريق.

أسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.