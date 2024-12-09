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قرار قضائي جديد بشأن 57 متهمًا بقضية اللجان النوعية للإخوان والتحريض ضد الدولة

04:09 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 8 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين في القضية عدة تهم، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت لهم النيابة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بهدف تكدير السلم العام، وتحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المستشار وجدي عبد المنعم قرار قضائي قضية اللجان النوعية للإخوان التحريض ضد الدولة
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