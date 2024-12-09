6 أنواع من الرادارات لرصد المخالفات.. تكنولوجيا جديدة لضبط السائقين المتهورين | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة جريئة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، تم نشر عدد من الرادارات الحديثة التي تعتمد على أحدث التقنيات لرصد المخالفات بشكل دقيق وفعال، هذه الرادارات ليست مجرد أداة لقياس السرعة، بل تتجاوز ذلك لتشمل مراقبة سلوكيات السائقين بشكل كامل، بدءًا من تجاوز السرعة وحتى الانشغال بالمحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان.

ويستعرض مصراوي، أبرز أنواع الرادارات المستخدمة على الطرق الرئيسية وكيف تساهم في جعل القيادة أكثر أمانًا لجميع المواطنين.

رادار "Mesta Fusion"

يعد من أحدث الرادارات التي يمكنها مراقبة عدة مخالفات في نفس الوقت، مثل تجاوز السرعة، كسر الإشارة، وعدم ارتداء حزام الأمان، ويغطي مدى يصل إلى 200 متر، ويمكنه متابعة 8 حارات مرورية في نفس الوقت، كما يحتوي على كاميرات عالية الدقة تصل إلى 36 ميجابكسل، ما يمكنه من التقاط صور واضحة للسيارات مع إمكانية التعرف على اللوحات المعدنية، ويتم وضعه في بعض الطرق الرئيسية بالقاهرة مثل طريق السويس ومحور 26 يوليو ومحور المشير.

رادار "Mesta Compact"

يمكنه مراقبة ما يصل إلى 126 مركبة في وقت واحد على الطرق التي تحتوي على 5 حارات أو أكثر. يقوم بتصوير السائقين الذين لا يرتدون حزام الأمان أو يتحدثون في الهاتف أثناء القيادة، ومزود بمستشعرات تحت الحمراء التي تساعد في تصنيف أنواع المركبات، مثل السيارات، الشاحنات، الحافلات، والدراجات، ويُستخدم على الطرق السريعة وبعض المحاور الرئيسية.

رادار "الساهر"

يلتقط المخالفات المرورية بسرعة ودقة، ويستطيع رصد 100 مخالفة في الدقيقة، ويمكنه مراقبة 8 حارات مرورية على بعد 300 متر، مما يجعله فعالًا في رصد جميع المخالفات على الطرق السريعة، ويعمل على طرق رئيسية في القاهرة مثل طريق المطار الجديد ومحور المشير.

الرادار الألماني "1"

يلتقط جميع المخالفات على الطريق، بدءًا من تجاوز السرعة إلى عدم ارتداء حزام الأمان، التحدث في الهاتف، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، ويغطي كل حارة مرورية بشكل منفصل ويعمل على رصد المخالفات بدقة، ويستخدم بشكل رئيسي على الطرق السريعة والمزدحمة.

الرادار الألماني "2"

يركز على رصد مخالفات تجاوز السرعة، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، ويعمل بكفاءة عالية في ظروف القيادة المختلفة، ويُستخدم بشكل واسع على الطرق السريعة والمحاور الكبرى.

الرادار الألماني "3"

يغطي جميع المخالفات من تجاوز السرعة إلى الانشغال بالمحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، ومزود بتقنيات حديثة لرصد المخالفات المتعددة في نفس الوقت، ويتم نشره على العديد من الطرق السريعة في جميع أنحاء مصر.