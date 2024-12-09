النائب العام: مصر تمتلك منظومة قانونية قوية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

كتب - أحمد أبو النجا:

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذا اليوم الذي يصادف التاسع من ديسمبر، تأتي إدراكًا لخطورة الفساد الذي يعد عقبة أمام التنمية المستدامة ويهدد مستقبل المجتمعات، حيث يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي ويشوه أهدافها.

وأكد النائب العام أن مصر اتخذت مسارًا يليق بمكانتها ويعكس مبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخها المتتالية. هذه الإستراتيجية تسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها النيابة العامة من خلال تطوير آليات العمل القضائي والتقني لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في التحقيق في جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، وتأسيس مكتب مكافحة الفساد الذي يتبع النائب العام مباشرة. كما تم إطلاق مشروعات تدريبية وطنية لتعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية في هذا المجال.

وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية من مبادرات لتنسيق الجهود وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، لضمان تنفيذ القوانين وتفعيل القرارات الوطنية في مكافحة الفساد.

في الختام، أكد النائب العام أن منظومة مكافحة الفساد في مصر هي جزء من إرادة وطنية مدعومة من القيادة المصرية، وتعمل على الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة في العمل العام، مما يسهم في رفعة الوطن وتحقيق آمال أبنائه.