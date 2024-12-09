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بعد ارتكابها 3 جرائم.. سقوط نشالة الجمالية في قبضة المباحث

12:53 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بسرقة حقيبة يد تحتوي على مشغولات ذهبية من أحد المواطنين أثناء استقلاله سيارة أجرة باستخدام أسلوب "النشل".


وبمواجهتهما، أقرتا بالتصرف في المشغولات الذهبية عبر بيعها لدى عميلين "سيئي النية"، وهما مديرا محل مجوهرات مقيمان بالجيزة، وقد تم ضبطهما. كما اعترفتا بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.


وبإرشادهما، تم ضبط عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول التي تم شراؤها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شرطة الجمالية مشغولات ذهبية الجمالية
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