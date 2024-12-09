إجراء قضائي جديد من كروان مشاكل بعد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب- أحمد عادل:

كشفت هدي العسال، دفاع البلوجر "كروان مشاكل"، عن تفاصيل جديدة في اتهام موكلها بنشر أخبار كاذبة ودعوة المواطنين بعدم شرب مياه نهر النيل، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت العسال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنها تقدمت بمذكرة استئناف على حكم حبس "كروان مشاكل" لمدة شهرين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وحددت المحكمة المختصة جلسة 6 فبراير المقبل لنظر أولى الجلسات.

وأضافت العسال أن موكلها قام بسداد كفالة 500 جنيه لإيقاف تنفيذ حكم الحبس لحين النظر في الاستئناف المقدم، مشيرة إلى أن القضية المتبقية له هي قضية نشر "فيديوهات المطبخ" الفاضحة.

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس البلوجر أحمد علي، المعروف بـ"كروان مشاكل"، لمدة شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي على "تيك توك" ودعوة المواطنين لعدم شرب مياه النيل، مدعيًا أنها ملوثة.