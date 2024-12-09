حفرة بعمق 3 متر توقع بعصابة التنقيب عن الآثار في المطرية

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية.

أكدت التحريات قيام المتهمين بأعمال الحفر داخل العقار. وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت الشرطة الموقع وضبطت المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.

تبين وجود حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار، واعترف المتهمون بنيتهم البحث عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.