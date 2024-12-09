ضبط 3 أشخاص لإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط 3 أشخاص لتورطهم في الاعتداء على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من شخص عاطل يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل عاطلين وسيدة، لهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة القاهرة. أشار البلاغ إلى أنهم أجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة، وصوروه أثناء تعرضه للإهانة، بسبب خلافات عائلية.

أكدت التحريات صحة الواقعة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مضبوطات تضمنت فرد خرطوش، طلقات، وسلاح أبيض.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، معللين فعلتهم باتهام المجني عليه بالاستيلاء على مبلغ مالي أثناء زيارته لمنزلهم. كما تم ضبط الإيصالات الأربعة الموقعة وهاتف محمول يحتوي على مقطع فيديو يوثق الواقعة.

أنكر المجني عليه صحة ما جاء في أقوال المتهمين. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.