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مشهد دموي في الهرم ولغز محير في أبو النمرس

11:48 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

مشاجرة بالأسلحة

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 6 أشخاص، انتهت بسقوط قتيل ومصاب، بينما ألقت الشرطة القبض على 3 متهمين.

اصطدام دراجة نارية تقل شقيقين بأحد المارة أشعل فتيل الأزمة، مما دفع الأخير لإحضار أنصاره. ونشبت مشاجرة بين الطرفين أودت بحياة شاب إثر تلقيه طعنة نافذة، فيما أصيب شقيقه بجروح.

وفي جنوب المنطقة، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة في أواخر الثلاثينيات ملقاة بمصرف اللبيني. وتعمل السلطات على مراجعة بلاغات التغيب لتحديد هويتها.

وجه رئيس مباحث القطاع ضباط مباحث أبو النمرس بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المطلة على المصرف، للتحقق من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وفي مركز كرداسة، تكرر السيناريو المأساوي، حيث انتشل فريق إنقاذ نهري تابع لإدارة الحماية المدنية جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بإحدى الترع. وتم إيداع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة بالأسلحة أبو النمرس القبض على متهمين
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