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الداخلية: ضبط شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين

11:33 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

جبل عرفات

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 شركات و6 مكاتب تعمل بدون ترخيص في مجال السياحة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في مجال الأمن السياحي.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن القائمين على هذه الكيانات غير المرخصة قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين، مستوليين على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، كما تبيّن ترويجهم لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام شقق مستأجرة لإدارة أعمالهم بشكل مؤقت.

خلال الضبط، عُثر على جوازات سفر، تذاكر طيران، برامج رحلات، أوراق دعائية، ودفاتر استلام نقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية رحلات حج وعمرة
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