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الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه

11:25 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

مبلغ مالي

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، التي تتم خارج السوق المصرفي وتؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية العملات الأجنبية
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