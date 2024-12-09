في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تكشف أوجه القصور وتعزز الشفافية

كتب- أحمد أبو النجا:

يوافق اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005. وانطلاقًا من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني بمكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030، تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.

جهود وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح

تترأس الوحدة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثلة هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته. قامت الوحدة خلال هذا العام برصد ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري على مستوى الجمهورية، وإعداد دراسة تحليلية لتحديد أوجه القصور في المرافق العامة. وقدمت عددًا من التوصيات لتعزيز الشفافية، والحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة أداء المرافق العامة.

أنشطة الوحدة في مجال مكافحة الفساد

تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية من خلال برامج تدريبية وندوات توعوية.

استقدام متخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي.

تنظيم مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية.

إصدار دليل استرشادي شامل يضم النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

آليات تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد

وسائل الاتصال:

الخط الساخن: 16117 (طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا).

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: 01050601888

الرسائل القصيرة: 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على متاجر الهواتف المحمولة.

الوسائل التقليدية:البريد العادي. الفاكس: 0238245231

العناوين: رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.