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الداخلية تضبط 15 طن دقيق في حملات تموينية لمواجهة التلاعب بالأسعار

11:23 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وخلال حملات تموينية مكثفة قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، تم ضبط نحو 15 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دقيق وزارة الداخلية حملات تموينية
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