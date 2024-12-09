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7 حالات اختناق بالدخان داخل بنك تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

12:24 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

علاج حالات اختناق

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 عمال باختناق إثر انبعاث دخان داخل فرع بنك خاص تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

مأمور قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ووجود حالات إغماء داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

انتقل رجال الشرطة مدعومين برجال الإطفاء، وتبين بالفحص سقوط 7 مصابين بحالات اختناق إثر انبعاث كثيف للدخان بفرع بنك -تحت التشطيب-.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى الشروق العام للعلاج، وتررح محضر بالواقعة.

اختناق دخان بنك مدينتي القاهرة الجديدة الشروق
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