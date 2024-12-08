جثة و3 مصابين في تصادم تريلا وجامبو أعلى الإقليمي

الأحد 08 ديسمبر 2024

09:20 م الأحد 08 ديسمبر 2024

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي بمنشأة القناطر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام "تريلا" بأخرى نقل اتجاه قرية الخطاطبة مما أسفر عن مصرع كمال الخولي 37 سنة وإصابة 3 آخرين.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة مستشفى وردان تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل المصابون إلى مستشفى أشمون العام للعلاج.