لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"اتحشرت بين الأسانسير والحائط".. نهاية مأساوية لطفلة في المعادي

08:20 م الأحد 08 ديسمبر 2024

حادث مصعد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة سودانية مصرعها إثر حادث مأساوي داخل مصعد عقار بالمعادي جنوب القاهرة مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بعقار بعرب المعادي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفلة سودانية إثر سقوطها بين كابينة مصعد والحائط.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الحادث تمهيدًا لإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

جثة طفلة طفلة سودانية حادث مصعد حادث أسانسير عرب المعادي المعادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب
* سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد