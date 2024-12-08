"اتحشرت بين الأسانسير والحائط".. نهاية مأساوية لطفلة في المعادي

كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة سودانية مصرعها إثر حادث مأساوي داخل مصعد عقار بالمعادي جنوب القاهرة مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بعقار بعرب المعادي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفلة سودانية إثر سقوطها بين كابينة مصعد والحائط.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الحادث تمهيدًا لإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.