قتل 5 سيدات.. النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية "سفاح الغربية"

كتب- عاطف مراد:

أذاعت النيابة العامة منذ قليل، فيديو لمرافعة ممثل النيابة العامة في القضية رقم 10178 لسنة 2024 جنايات مركز زفتى، بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الغربية" المتهم بقتل 5 سيدات في محافظة الغربية.

وكانت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر، أحالت أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطى قراره إلى رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهم إلى أشلاء ورميها في مياة ترعه الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحريات.