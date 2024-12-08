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ليلة سقوط عصابة "إنتش واجري" في الحوامدية

07:28 م الأحد 08 ديسمبر 2024

قوات الشرطة

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كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي يضم شخصين تخصصا في سرقة متعلقات الركاب المثبتة أعلى سيارات الأجرة جنوب الجيزة.

مع تعدد بلاغات سرقة متعلقات ركاب السيارات "ميكروباص" بطريق مصر أسيوط الزراعي، شكل العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبيها.

تحريات الرائد محمد فهمي رئيس مباحث الحوامدية توصلت إلى تورط شخصين يستوليان على المتعلقات من أعلى السيارات بأسلوب المغافلة، واتخاذهما مركزي الحوامدية والبدرشين مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

تمكن النقيبان محمد باسم ومروان عماد معاوني المباحث من ضبط المتهمين وأرشدا عن المسروقات وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق.

تشكيل عصابي سرقة الحوامدية البدرشين الجيزة
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