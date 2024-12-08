"حرقه في الشارع".. حكم عاجل من الجنايات بشأن عاطل قتل شاب من ذوي الإعاقة في فيصل

كتب ـ رمضان يونس

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بسكب بنزين في سائق وإضرام النيران به وسط الشارع في منطقة العشرين، بسبب خلافات على أولوية المرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 12200 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة رقم 4621 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن "سيف.و" قتل المجني عليه "محمود سيد"عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف استعر بينهما بأن سدد له لكمة استقرت بوجهه وألقى عليه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعل النيران به قاصدًا، إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات؛ أنه باستجواب النيابة العامة المجني عليه قبل وفاته، وفق ما جاء بأوراق الدعوى، قال أنه أثناء قيادته دراجة نارية "توك توك"، خاصته وحال عبور المتهم "سيف" للطريق العام استعر خلاف بينه وبين الأخير على أولوية المرور على أثره تعدى عليه المتهم بأن سدد له لكمة استقرت بوجهه و ألقي عليه مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وأشعل النيران به فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعزا قصد المتهم إزهاق روحه.

وأفاد تقرير الفحص المبدئي الموقع على جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه، وجود آثار حرق في الوجه والعينين، والأنف والأذن، والرقبة من الناحية اليمنى، والذراعين، وكذا وجود آثار حريق بالظهر والساق من الناحية اليمني.



وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أثبت إنه بإجراء الصفة التشريحية على المجني عليه تبين أن إصابته كانت في الأصل ذات طبيعة حروق حيوية حديثة حدثت نتيجة مُلامسة الجلد للهب نار،كما تبين وجود إلتهاب صديدي شديد وعموم الحروق بالجسم وتعزى الوفاة إلى الإصابات الحرقية النارية بعموم الجسم وما تضاعف منها من التهابات صديدية وحدوث التهاب رئوي ركودي وامتصاص توكسيمي وصدمة توكسيمية مصاحبة مما أدى للوفاة.