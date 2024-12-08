بسبب خطيبته.. قرار جديد في استئناف مهندس على حكم سجنه عامين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه عامين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 19 يناير المقبل.

كشفت التحقيقات والتحريات أن المجني عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.