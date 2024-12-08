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الشرطة تداهم كيانا تعليميا وهميًا في الأزبكية

06:08 م الأحد 08 ديسمبر 2024

كيان تعليمي - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

داهمت مأمورية من مكافحة جرائم الأموال العامة كيانا تعليميا مخالفا في الأزبكية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإدارة أحد الأشخاص كيانا تعليميا بدون ترخيص بالأزبكية؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.

المتهم يزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الكيان وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان.

كيان تعليمي النصب نصب واحتيال الأزبكية القاهرة
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