قرار قضائي جديد في شيك "كهربا" للزمالك

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية حفظ التحقيقات في قضية اتهام محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بإصدار شيك بدون رصيد لصالح نادي الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تصالح مع النادي وسدد المبلغ المستحق.

وكانت القضية قد شهدت تطورات عديدة، حيث كان من المقرر إحالة كهربا لمحكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه قدم ما يثبت تصالحه وسداد المبلغ، والذي بلغ 7 ملايين و664 ألف جنيه، مما أدى إلى إنهاء التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تقديم الزمالك دعوى ضد كهربا بعد اكتشاف عدم وجود رصيد كافٍ في حسابه لتغطية قيمة الشيك، وقد تصاعدت الأزمة بعدما تأخر اللاعب في سداد آخر دفعة من المبلغ، مما دفع النادي لتحرير محضر في قسم شرطة مصر القديمة للمطالبة بحقوقه المالية.