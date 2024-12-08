تأجيل محاكمة 64 متهماً بقضية "خلية القاهرة الجديدة" لـ 9 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل محاكمة 64 متهماً في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 9 فبراير، لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهماً على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالاً ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضاً شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة حال كونها معدة للاطلاع عليها.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج إنه توافرت معلومات أكّدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عدداً من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلاً عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم، سيما الوارد من الخارج، اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرون بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.

وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية إلى الخارج أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم، وذلك من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة من الميسورين منهم، بالإضافة إلى متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، لضمان استمرار تحركهم التنظيمي. وقد تمثل ذلك الدعم في توفير الاحتياجات المالية لأعضاء الجماعة الملاحقين أمنياً وذويهم، وكذلك لذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية، بهدف ضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها.

كما شمل المخطط العمل على استمرار الحراك الثوري للجماعة، المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية مثل التظاهرات، والتجمهر، والإضرابات عن العمل، والمسيرات، التي يتخللها أعمال عنف، وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المواصلات. إلى جانب ذلك، تم التركيز على تفعيل النشاط الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، من خلال نشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة، وإعادة حالة الزخم الثوري في الشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.