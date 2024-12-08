زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء والنزيلات زيارة استثنائية خلال الفترة من 10 ديسمبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، في إطار الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، تأتي هذه الخطوة حرصًا من وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتقديم الدعم والرعاية المستمرة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتُعد هذه الزيارة الاستثنائية فرصة للنزلاء للقاء ذويهم بمناسبة هذا اليوم المهم، حيث لا تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، بما يعزز توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.