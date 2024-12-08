قوافل المحافظات.. استخراج 5887 بطاقة رقم قومي و26 ألف مصدر مميكن

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات، بهدف توفير خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصادر المميكنة للمواطنين في عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية. وقد أسفرت تلك القوافل عن استخراج 5887 بطاقة رقم قومي، و26421 مصدرًا مميكنًا.

ونظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتبارًا من 7 ديسمبر 2024.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الاتصالات عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف خدمات المواطنين على الأرقام المختصرة: 15340 للطلبات العامة، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وقد تم من خلال هذه الخدمة استخراج وتوصيل 1279 بطاقة رقم قومي و349 مصدرًا مميكنًا في نفس اليوم، لتيسير الأمور على المواطنين.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، أرسل القطاع مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 46 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها لهم في المنازل والمستشفيات.

كما يواصل القطاع إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتوزيع البطاقات لـ 235 مواطنًا.

وتستمر أيضًا خدمة استقبال كبار السن وذوي الهمم في المركز النموذجي "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد 358 بطاقة رقم قومي.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما توفره من وقت وجهد، حيث تسهم في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم. تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واستمرارًا لجهودها في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بسهولة ويسر.