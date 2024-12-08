17 خاتمًا يحمل شعار الجمهورية.. سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي في الإسكندرية، متخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام عنصر جنائي وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية. وقد تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المؤهلات الدراسية وترويجها، حيث كانا يستقطبان المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية "مزورة" لإثباتها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات، حيث عثر بحوزتهما على 17 خاتمًا مقلدًا لجهات رسمية مختلفة، 33 أكلاشيه، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر ومستلزماته، وكميات كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات المزورة أو المعدة للتزوير، وأصول وصور من مستندات خالية من البيانات، إلى جانب 8 هواتف محمولة ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية.