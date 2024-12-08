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الداخلية تضبط لصًا سرق سيارة بشارع رمسيس

10:47 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم في واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس في القاهرة، بعد تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة، وبالفحص، اعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في سرقة السيارات باستخدام "المفتاح المصطنع"، وأقر بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، من بينها السيارة محل الشكوى.

كما أضاف المتهم أنه باع السيارات المسروقة لعميل سيئ النية مقيم بمحافظة الدقهلية، وتمكنت الشرطة من ضبط العميل واستعادة السيارات المستولى عليها، حيث تم تسليمها لأصحابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقة وحفظ الأمن.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية سرقة سيارة محافظة الجيزة شارع رمسيس
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