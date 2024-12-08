اليوم.. الحكم في استئناف شريك حمزة زوبع بقضية "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في استئناف المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك الدكتور حمزة زوبع، و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الارهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا " اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الاعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.