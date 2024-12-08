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محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

04:02 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

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كتب -صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخص- مقيم بمحافظة القاهرة- وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي محاكمة عامل جنايات القاهرة
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