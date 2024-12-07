حالتا اختناق وجثة مسن في الجيزة والقليوبية

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية حاتلي اختناق بالغاز مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة الخانكة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بشارع عمر بن الخطاب.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع لإدارة الدفاع المدني وتبين وجود حالتي إصابة اختناقًا بالغاز، وأسرع الأهالي لنقلهما إلى المستشفى للعلاج.

من ناحية أخرى، اندلع حريق في شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 4 أدوار بشارع ترعة المجنونة بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة وتمام الإخماد.

ومن الغرب إلى الجنوب تحديدا قرية السعودية بمركز العياط، لقي موظف يدعى محمد سيد أبو العلا ٥٨ سنة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الأول بالمنزل.