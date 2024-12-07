"الطريق بقى صلصة".. انقلاب حمولة طماطم أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الدائري، السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بكميات من محصول الطماطم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية أعلى الدائري بنطاق محافظة الجيزة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل "جامبو" محملة بالطماطم في اتجاه الواحات، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وتجاوزها الجزيرة الوسطى وانقلابها.

انقلاب السيارة تسبب في سقوط حمولة بالطريق ما تسبب في تكدس مروري وسط جهود رجال المرور لسحبها لحين رفع السيارة بوسط ونش إغاثة.