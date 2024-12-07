دون إصابات.. انهيار جزئي لعقار سكني في مصر القديمة

كتب- علاء عمران:

وقع منذ قليل انهيار جزئي في عقار سكني بمنطقة مصر القديمة، حيث سقط سقف وبلكونة شقة سكنية، دون أن تُسجل أي إصابات.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا عن الحادث، فتوجهت فرق المباحث إلى الموقع لإجراء المعاينة والتحريات.

تبين من الفحص أن الانهيار الجزئي وقع داخل العقار، مما أدى إلى سقوط جزء من السقف والبلكونة الخاصة بشقة سكنية، بينما تم إخلاء السكان بعد ظهور تصدعات في المبنى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث، والاستماع إلى أقوال السكان ومالك الشقة.