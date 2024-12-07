حكم قضائي ضد كروان مشاكل في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية هدى العسال، دفاع التيك توكر "كروان مشاكل"، عن حكم محكمة جنح الأميرية في اتهامه بنشر أخبار كاذبة ودعوة المواطنين لعدم الشرب من مياه النيل.

وقالت هدى العسال، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إن محكمة جنح الأميرية قضت بحبس "كروان مشاكل" لمدة شهرين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، مع فرض كفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ.

ومن جانبه كانت قضت محكمة جنح مستئناف حدائق القبة الإثنين الماضي، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، في اتهامه بتهديد أحد الأشخاص بالخطف، وذلك بعد رفض الاستشكال المقدم منه على الحكم الصادر سابقا.

كان أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية ضد التيك توكر كروان مشاكل بتهمة السب والتهديد بالخطف، حيث حصل على حكم من محكمة جنح حدائق القبة المنعقدة في محكمة الأميرية بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين، في الجنحة رقم 12160 سنة 2023، ضده، ويتهمه فيها بالتشهير والسب والتهديد بالخطف والإيذاء.