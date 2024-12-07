"أنا مش عايز فلوس".. ماذا قال الشاب المصفوع من عمرو دياب بعد تغريم الهضبة؟

كتب- أحمد عادل:

علق الشاب "سعد أسامة" على حكم محكمة جنح القاهرة، بتغريم الفنان "عمرو دياب" 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه في "واقعة الصفع".

وقال "سعد أسامة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا مش عايز فلوس ولا تعويض، أنا عايز اعتذار من الفنان بعد ما ضَرَبني قدام الناس."

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت اليوم السبت، بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه والمصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع "سعد أسامة"، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وفي تحقيقات النيابة العامة، قال "عمرو دياب" إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء الحفل ومضايقته، فقام برد الاعتداء والاعتداء عليه بصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وأضاف "عمرو دياب" في أقواله إنه فورًا ترك حفل الزفاف وأبلغ محاميه لتحرير محضر ضد الشخص الذي آذاه معنويًا وبدنيًا، والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، قال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة إنه تم التعدي عليه من قبل "عمرو دياب" بصفعة على وجهه أمام حشد كبير من الناس، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني وشاشات العرض، ما جعل ملايين الناس يشاهدون هذا الاعتداء، بعد أن انتشر عبر وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع "سعد أسامة": "الواقعة عُرفت بـ 'قلم عمرو دياب'، مما تسبب لي في ضرر نفسي ومادي وأدبي، حيث عانيت من اكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل بسبب التنمر الذي أتعرض له، والاحتقار الذي ألاحظه في أعين الناس، خاصة عائلتي وأهل بلدتي."