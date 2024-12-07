ضبط 7 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "النشل". وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيء النية" (عاطل – مقيم بدائرة القسم).

كما تم ضبط عاطل وزوجته، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول، جواز سفر، بعض المتعلقات الشخصية، ومبلغ مالي "عملات أجنبية" من داخل سيارة إحدى السيدات ذات الجنسية الأجنبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشادهما.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك". وبمواجهته أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأضاف أنه تصرف في الدراجات النارية المسروقة لدى عميلين "سيئي النية" عاطلين لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الجيزة. وتم ضبط كافة الدراجات النارية المسروقة بإرشادهما.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالدخول إلى شقة أحد الأشخاص وسرقة خزينة حديدية تحتوي على مشغولات ذهبية، طبنجة، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وخاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.