قرار قضائي جديد بشأن الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع "بانرات" أحد المسارح، إلى جلسة 4 يناير للإطلاع على مذكرة النيابة.

كانت الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي إلى الشؤون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية "سيد درويش"، إضافة إلى قيامه بصفعها على وجهها.

وترجع الأزمة بين الفنانين إلى مشاجرة نشبت بينهما في سبتمبر من العام الماضي، بعد إسدال الستار على العرض المسرحي "سيد درويش" في مسرح البالون. وبدأت المشادة بين لقاء سويدان وميدو عادل بعد أقل من دقيقة من تصفيق الجمهور، وانتهت بتوجيه الفنانة لقاء سويدان صفعة على وجه ميدو عادل، بعد أن اتهمته بسبها أثناء تحية الجمهور.