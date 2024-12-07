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غلق 169 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

01:17 م السبت 07 ديسمبر 2024

محال مخالفة

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 169 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 169 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية الكهرباء
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