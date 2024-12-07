المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية التمييز الجغرافي في ضريبة توريد الكهرباء

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

واستند قرار المحكمة الدستورية العليا إلى أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء، مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء. ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة، يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أي جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز. ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية. وإذ ميز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه. وبهذه المثابة يكون المشرع قد ميز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.