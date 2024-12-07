"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 46 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان، عن ضبط 10 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، تم ضبط خلالها 7.800 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 5.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، كمية من مخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون"، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 15 متهماً، منهم 8 لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري "غير مرخصة"، عبارة عن 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 802 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، نجحت جهود الحملات في ضبط 7 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تم ضبط خلالها 7.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 11 كيلو جرام من مخدر البانجو، 15 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 6 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.