الرادارات تلتقط 27 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 42.274 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 690 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 مخالفة دراجات نارية، و27.565 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و8 مخالفات موقف عشوائي، و1.327 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.