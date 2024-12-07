"الجنح" تصدر حكمها في واقعة عمرو دياب والشاب المصفوع

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع"، التي حدثت أثناء إحياء حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل إحدى الحفلات في فندق بالقاهرة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن التهمة الموجهة إليه في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".