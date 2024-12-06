في حادث اللاعب رجب عمران.. النيابة تستعلم عن حالة الضحية الثالثة

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في حادث اتهام لاعب كرة القدم رجب عمران، بدهس ثلاثة شبان، فارق اثنان منهم الحياة متأثرين بجراحهما.

واستعلمت النيابة العامة عن حالة الضحية الثالثة، الذي لا يزال في المستشفى في حالة حرجة، لسماع أقواله حول الحادث ومعرفة تفاصيله وملابساته.

وشيع أهالي ضحايا الحادث جثماني الضحيتين "عادل. أ" و"سمارة. ر" إلى مثواهما الأخير في مقابر إحدى قرى الجيزة.

وكانت قررت النيابة إخلاء سبيل لاعب كرة القدم رجب عمران بكفالة 100 ألف جنيه، بعد أن تبين من سلبية نتيجة تحليل المخدرات له.

كان الحادث قد وقع في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث أطاح اللاعب بدراجة نارية يستقلها ثلاثة شبان أثناء قيادته لسيارته "رانج روفر"، مما أسفر الحادث إصابات خطيرة تم على إثرها نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن اثنين منهم لم ينجُ من الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، ووجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وفحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن الحادث نجم عن فقدان اللاعب السيطرة على سيارته أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية.

وأفادت شهود العيان أن اللاعب غادر مكان الحادث فور وقوعه، ليعود لاحقًا ويسلّم نفسه، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بعد استجوابه ومباشرة التحقيقات.