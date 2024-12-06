النيابة تُخلي سبيل اللاعب رجب عمران بكفالة 100 ألف جنيه في حادث دهس بأوسيم

التحفظ على "سوزي الأردنية" لحين الفصل في استئنافها على حكم حبسها

كتب- صابر المحلاوي:

أخلت النيابة العامة سبيل رجب عمران، لاعب كرة القدم، بكفالة 100 ألف جنيه، بعد أن سلّم نفسه إلى قسم الشرطة عقب حادث دهس تسبب فيه بسيارته الفارهة، وأسفر عن إصابة ثلاثة شبان، اثنان منهم فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

كان الحادث قد وقع في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث أطاح اللاعب بدراجة نارية يستقلها ثلاثة شبان أثناء قيادته لسيارته "رانج روفر"، مما أسفر الحادث إصابات خطيرة تم على إثرها نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن اثنين منهم لم ينجُ من الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، ووجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وفحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن الحادث نجم عن فقدان اللاعب السيطرة على سيارته أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية.

وأفادت شهود العيان أن اللاعب غادر مكان الحادث فور وقوعه، ليعود لاحقًا ويسلّم نفسه، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بعد استجوابه ومباشرة التحقيقات.