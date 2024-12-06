زميله ضربه برقبة زجاجة.. تفاصيل مقتل "عامل خردة" في الدقي

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي بحبس عامل خردة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله طعنًا بزجاجة خلال مشادة كلامية نشبت بينهما في أحد شوارع الدقي بسبب خلافات مالية.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم الدقي، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على جثة شاب غارق في دمائه بأحد شوارع المنطقة. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجثة لعامل خردة، وتعرضت لطعنة نافذة بزجاجة أدت إلى وفاته في الحال.

أفادت تحريات رجال البحث الجنائي أن الجاني هو زميله المجني عليه ويعمل أيضًا كعامل خردة، بعدما أظهرت مراجعة كاميرات المراقبة وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب خلاف مالي، تطورت إلى اعتداء، حيث استل الجاني زجاجة وقام بطعن صديقه، مما أدى إلى وفاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد تحديد مكان اختبائه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، التي أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير طبي وافٍ حول سبب الوفاة.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث، مع طلب تحريات إضافية من الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.