وفاة شخصين.. تطورات حادث اللاعب رجب عمران في أوسيم

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علاء عمران:

لفظ اثنين من المصابين في الحادث الذي وقع بمنطقة أوسيم أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى العام، فيما يتلقى المصاب الثالث العلاج.

وصدم لاعب الكرة المعروف رجب عمران، 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمركز أوسيم شمال الجيزة، أمس الخميس.

مأمور مركز أوسيم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات 3 مصابين إثر حادث سير بدائرة المركز.

التحريات الأولية بينت أن لاعب الكرة اصطدم بسيارته بدراجة تقل 3 أشخاص فأطاح بهم على الأرض محدثًا إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى، وتوفى شخصين من المصابين فيما يتلقى المصاب الثالث العلاج.

تم نقل جثامين المتوفين لثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدا لتسليمهم لذويهم بعد إخطار النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.