الأمن الاقتصادي يضبط 3480 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الجهود الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.

وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

أسفرت الحملات عن ضبط 1298 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

تم ضبط 3480 قضية متعلقة بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت الجهود عن ضبط 445 قضية في مجالات "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ضبط 97 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.